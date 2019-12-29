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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2019 г., 05:42

Авария с мотоциклом в Иерусалиме: погибла девушка, тяжело травмирован юноша

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Авария с мотоциклом в Иерусалиме: погибла девушка, тяжело травмирован юноша

В ночь на воскресенье, 29 декабря, на бульваре Шмуэль Меир, на пересечении с улицей Рав Ицхак Нисим в Иерусалиме произошла авария, в результате которой погибла девушка и был тяжело травмирован юноша, ехавшие на мотоцикле.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что погибшей было около 18 лет.

Юноша, сверстник погибшей девушки, был доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем". Он получил множественные травмы. Его состояние оценивается врачами как тяжелое, но стабильное.

Полиция расследует обстоятельства этой аварии.

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