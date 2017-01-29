Женщина и дети, убитые в поселке Мигдаль, будут похоронены 29 января

В воскресенье, 29 января, состоятся похороны жертв убийства, совершенного в субботу в поселке Мигдаль.

В 15:00 начнется церемония похорон 11-летнего Нахмана Атайя, находившегося в доме, и убитого вместе с женщиной и двумя ее детьми. Место похорон мальчика не опубликовано.

В 18:30 на кладбище в Мигдаль начнется церемония похорон Дор Селы и двух ее детей Биньямина и Йосефа.

Ранее мировой суд в Нацерете продлил на 11 дней срок содержания под стражей мужа Дор Села, подозреваемого в убийстве жены и детей. На этот период он будет направлен в психиатрическую больницу для освидетельствования. Перед началом судебного заседания он сказал: "Я прошу прощения у Бога".

По просьбе полиции наложен судебный запрет на публикацию подробностей расследования и любых данных, которые могут идентифицировать подозреваемых.