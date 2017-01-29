Продлен арест подозреваемого в убийстве жены и детей в Мигдале

В воскресенье, 29 января, мировой суд в Нацерете продлил на 10 дней срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве жены, двух детей и мальчика из семьи соседей в поселке Мигдаль неподалеку от Тверии.

Согласно опубликованной информации, в этот период подозреваемый пройдет психиатрическое освидетельствование.

Как пишет Ynet, перед началом заседания суда, подозреваемый сказал: "Я прошу прощения у Бога".

Как сообщалось ранее, полиция продолжает расследование обстоятельств убийства 23-летней жительницы поселка Мигдаль Дор Селы, двух ее детей – восьмимесячного Биньямина и Йосефа, которому был год и десять месяцев, а также 11-летнего Нахмана Атайя.

По просьбе полиции наложен запрет на публикацию любых подробностей расследования, а также данных, которые позволяют идентифицировать подозреваемых. Тем не менее, фотография задержанного опубликована в газете "Маарив а-Шавуа" и на сайте этого издания.

Дата похорон убитых в настоящий момент неизвестна. Как пишет портал Ynet, похороны Нахмана Атайя должны были состояться 29 января, однако они отложены по просьбе семьи. Родственники убитого мальчика наложили запрет на проведение посмертной экспертизы и дали согласие лишь на внешний осмотр тела.

В настоящий момент мотив преступления неизвестен. По словам родственников и друзей Дор Селы, ничто не предвещало трагедию. Со стороны полиции и социальных служб нет никакой информации о насилии в семье. Дор Села и ее муж росли в поселке Мигдаль, поженились несколько лет назад и вместе пришли к религиозному образу жизни. Муж Дор Селы начал учиться в йешиве еще до свадьбы.

Тела убитых были обнаружены 28 января примерно в 15:30. Первым об убийстве сообщил 10-летний Натан Атайя, который вместе со своим братом Нахманом был в гостях в доме семьи Села в момент убийства и был тяжело ранен. Как сообщает портал Ynet, мальчик притворился мертвым, дождался момента, когда убийца покинул дом и выбрался через окно. Раненый обратился за помощью к соседям и рассказал им о случившемся. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали ему первую помощь, а затем он был доставлен вертолётом в больницу РАМБАМ в Хайфе. Там врачи прооперировали Натана Атайю, и в настоящий момент он находится в состоянии средней тяжести.

Подозреваемый в убийстве был задержан менее чем через час на плантациях неподалеку от дома.