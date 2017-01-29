30 января Кнессет проголосует за законопроект о легализации форпостов

В понедельник, 30 января, кнессет проголосует во втором и третьем чтении по законопроекту о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии.

Согласно опубликованной информации, утром в понедельник законопроект будет утвержден законодательной комиссией Кнессета, а позднее вынесен на голосование на пленарном заседании парламента.

Впервые о намерении вынести законопроект на окончательное утверждение сообщил Йоав Горовиц, глава канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Он сообщил об этом в ходе встречи с жителями поселения Офра, которая состоялась на исходе шаббата. Жители Офры угрожали начать голодовку в знак протеста против намерения разрушить девять домов, находящихся на территории поселка, в отношении которых БАГАЦ постановил, что они возведены на частной земле, принадлежащей арабам.

После того, как стало известно о намерении коалиции проголосовать за закон о легализации форпостов, в Офре объявили о решении отложить начало голодовки.

7 декабря законопроект о легализации фопростов был утвержден в перовом чтении. Дальнейшее продвижение законопроекта было заморожено до завершения каденции Барака Обамы на посту президента США.

Ранее министр обороны Авигдор Либерман высказывал сомнение в том, что данный закон вообще когда-либо будет утвержден, а премьер-министр, согласно публикациям в СМИ, заявил на заседании министров от "Ликуда", что именно этот закон дал администрации Оьбамы повод для того, чтобы не накладывать вето на антиизраильскую резолюцию Совета безопасности ООН.