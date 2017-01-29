МИД представил министрам отчет о дипотношениях с Китаем и Индией

В 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между Израилем и Китаем и Индией сотрудники МИД представили министрам отчет о развитии отношений с этими странами.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, также возглавляющий МИД, комментируя отчет заявил, что созданные правительственные платформы между Израилем и Китаем хорошо работают, и что с китайской стороны есть сильное стремление вести бизнес с Израилем. Также было отмечено, что в настоящее время товарооборот между двумя странами составляет более 11 млрд долларов, из которых 3 млрд долларов - экспорт.

При этом Биньямин Нетаниягу оценил показатели экспорта как "очень низкие" и заявил: "Мы должны увеличить показатели. Ведь это огромный рынок, это стратегический шаг для израильской экономики". Соглашение о свободной торговле между странами в настоящее время находится на стадии обсуждения, и, как ожидается, после подписания товарооборот значительно увеличится.

Премьер-министр Нетаниягу поблагодарил сотрудников МИД за работу по укреплению отношений между странами и отметил, что эта работа очень важна.

Пресс-служба главы правительства цитирует главу правительства, который напомнил, что несколько десятилетий назад Израиль поддерживал отношения только с США и Европой. Глава правительства заявил: "Мы значительно расширили наши контакты благодаря проводимой четкой политике, заключающейся не только в установлении дипломатических связей, но и контактов в сфере безопасности и технологий, которые меняют мир. Я бы сказал, что рычаг, которым мы обладаем, - это технологическая дипломатия. Даже иностранные инвестиции в Израиль и наша международная торговля основаны на использовании технологического преимущества. Вот что делает нас крупным игроком на международной арене, несмотря на небольшие размеры нашей страны.

У нас есть шанс умножить свои силы, сотрудничая с этими державами (Китай и Индия), как и со многими другими, благодаря нашим технологическим возможностям. Это требует от нас усилий на международной арене, в основном, навыка использования открывающихся возможностей. Нужно понимать одну вещь: как обойти препятствия, существующие препоны, бюрократию, регуляцию, ведь возможности - они там, и мы должны использовать их.

Это требует от нас понимания еще одной, ключевой, вещи: в конце концов, большинство союзов, не учитывая союза с США, строятся на интересе. Наш главный интерес - это концептуальные способности нашего населения, относительно большого по численности. Если в дальнейшем мы утратим способности к инновациям, мы потеряем преимущество. Для инноваций нам необходим свободный рынок. Если закрыть этот рынок, мы убьем курицу, несущую золотые яйца. Это не только экономические "золотые яйца", но и стратегические и международные. Поэтому мы должны обеспечить продолжение нашей работы против чрезмерного регулирования и по поддержанию рынка и нашей хай-тек индустрии", - подвел итог Нетаниягу.