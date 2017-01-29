"Мусорная забастовка" в Иерусалиме докатилась до учебных заведений

В воскресенье, 29 января, мэрия Иерусалима сообщила об ужесточении забастовочных санкций. В рамках акций протеста в понедельник, 30 января, занятия в средних и старших классах начнутся в 10:00. Будут отменены занятия в группах продленного дня в детских садах и школы.

Также продолжится забастовка сотрудников всех муниципальных служб.

Акции протеста спровоцированы тем, что минфин не перечислил столичному муниципалитету обещанную субсидию в размере около 800 миллионов шекелей.

Официально забастовка муниципальных служб в столице Израиля началась в воскресенье, 29 января. Однако уже в пятницу муниципалитет прекратил убирать улицы и вывозить мусор. В мэрии был прекращен прием граждан.

Воскресным утром к акции протеста были привлечены водители мусоровозов, которые, двигались по городским улицам на низкой скорости, став причиной пробок на дорогах.

Работники муниципалитета провели пикет возле министерства финансов, требуя от главы этого ведомства немедленно перевести деньги в городской бюджет. В связи с демонстрацией были перекрыты для движения транспорта несколько центральных улиц.

Днем работники минфина пожаловались журналистам, что муниципалитет перекрыл в их здании воду. При этом в мэрии это отрицают.

В минфине, в свою очередь, заявляют, что работники муниципалитета должны требовать ответа от мэра, который раздул бюджет и увеличил штатное расписание, вместо того, чтобы расплатиться с работниками. В муниципалитете заявляют, что это неправда.

Мэр столицы Нир Баркат потребовал от министра финансов Моше Кахлона немедленно вмешаться в ситуацию и перевести городу обещанные средства.

При этом обозреватели отмечают, что Нир Баркат и Моше Кахлон не встречались уже несколько месяцев, и, как предполагают в СМИ, речь идет о личном конфликте между мэром и главой минфина.









