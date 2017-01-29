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В Израиле

Суд запретил манифестантам на километр приближаться к дому Мандельблита

время публикации: 15:16 | последнее обновление: 15:16 блог версия для печати фото
Суд запретил манифестантам на километр приближаться к дому Мандельблита

В воскресенье, 29 января, мировой суд Петах-Тиквы запретил проводить акции протеста возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Участникам манифестаций запрещено приближаться к дому юридического советника ближе чем на один километр. Радиостанция "Решет Бет" передала, что запрет будет действовать в течение 15 дней.

В течение последних девяти недель каждый субботний вечер возле дома Авихая Мандельблита собираются десятки демонстрантов, которые требуют от юридического советника ускорить расследование дел против главы правительства. В субботу, 28 января, возле дома Мандельблита были задержаны несколько участников акции протеста. После беседы в отделении полиции они были освобождены с рядом ограничений.

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