Убийство в поселке Мигдаль: мотив преступления неизвестен

Полиция продолжает расследование обстоятельств убийства 23-летней жительницы поселка Мигдаль Дор Селы, двух ее детей - восьмимесячного Биньямина и Йосефа, которому был год и десять месяцев, а также 11-летнего Нахмана Атайя.

29 января 28-летний муж Дор Села, подозреваемый в убийстве, предстанет перед мировым судом в Нацерете, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.

По просьбе полиции, наложен запрет на публикацию любых подробностей расследования, а также данных, способных идентифицировать подозреваемых. Фотография задержанного опубликована только в газете "Маарив а-Шавуа".

Дата похорон убитых в настоящий момент неизвестна. Как пишет портал Ynet, похороны Нахмана Атайя должны были состояться 29 января, однако они отложены по просьбе семьи. Родственники убитого мальчика наложили запрет на проведение посмертной экспертизы и дали согласие лишь на внешний осмотр тела.

В настоящий момент мотив преступления неизвестен. По свидетельствам родственников и друзей Дор Селы, не было никаких признаков, свидетельствующих о возможной трагедии, и отсутствует какая-либо информация о насилии в семье. Дор Села и ее муж росли в поселке Мигдаль, поженились несколько лет назад и вместе пришли к религиозному образу жизни. Муж Дор Села начал учиться в йешиве еще до свадьбы.

Тела убитых были обнаружены 28 января примерно в 15:30. Первым об убийстве сообщил 10-летний Натан Атайя, который вместе со своим братом Нахманом был в гостях в доме семьи Села в момент убийства и был тяжело ранен. Как сообщает портал Ynet, мальчик притворился мертвым, дождался того момента, когда убийца покинул дом, и лишь тогда выбрался через окно. Раненый обратился за помощью к соседям и рассказал им о случившемся. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали ему первую помощь, а затем он был доставлен вертолётом в больницу РАМБАМ в Хайфе. Там врачи прооперировали Натана Атайю, и в настоящий момент его ранения оцениваются как средней степени тяжести.

Подозреваемый в убийстве был задержан менее чем через час в плантациях неподалеку от дома.

Отмечается, что с начала года шесть детей стали жертвами убийств, предположительно совершенных родителями. 1 января в горящей квартире в Иерусалиме были обнаружены тела женщины и четырех ее дочерей. Самому младшему ребенку всего два года, двум старшим девочкам было по 12 лет, среднему ребенку было 7 лет. Полиция полагает, что женщина задушила детей и покончила с собой.

4 января в квартире на улице Хативат Голани в Акко было обнаружено тело шестилетнего мальчика. На земле возле дома было найдено тело женщины примерно 35 лет, предположительно матери мальчика. Согласно одной из версий, женщина убила сына и покончила с собой.