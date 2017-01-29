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В Израиле

Убийство в поселке Мигдаль: мотив преступления неизвестен

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:17 блог версия для печати фото
На месте преступления. Мигдаль, 28 января 2017 года
На месте преступления. Мигдаль, 28 января 2017 года
На месте преступления. Мигдаль, 28 января 2017 года

Полиция продолжает расследование обстоятельств убийства 23-летней жительницы поселка Мигдаль Дор Селы, двух ее детей - восьмимесячного Биньямина и Йосефа, которому был год и десять месяцев, а также 11-летнего Нахмана Атайя.

29 января 28-летний муж Дор Села, подозреваемый в убийстве, предстанет перед мировым судом в Нацерете, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.

По просьбе полиции, наложен запрет на публикацию любых подробностей расследования, а также данных, способных идентифицировать подозреваемых. Фотография задержанного опубликована только в газете "Маарив а-Шавуа".

Дата похорон убитых в настоящий момент неизвестна. Как пишет портал Ynet, похороны Нахмана Атайя должны были состояться 29 января, однако они отложены по просьбе семьи. Родственники убитого мальчика наложили запрет на проведение посмертной экспертизы и дали согласие лишь на внешний осмотр тела.

В настоящий момент мотив преступления неизвестен. По свидетельствам родственников и друзей Дор Селы, не было никаких признаков, свидетельствующих о возможной трагедии, и отсутствует какая-либо информация о насилии в семье. Дор Села и ее муж росли в поселке Мигдаль, поженились несколько лет назад и вместе пришли к религиозному образу жизни. Муж Дор Села начал учиться в йешиве еще до свадьбы.

Тела убитых были обнаружены 28 января примерно в 15:30. Первым об убийстве сообщил 10-летний Натан Атайя, который вместе со своим братом Нахманом был в гостях в доме семьи Села в момент убийства и был тяжело ранен. Как сообщает портал Ynet, мальчик притворился мертвым, дождался того момента, когда убийца покинул дом, и лишь тогда выбрался через окно. Раненый обратился за помощью к соседям и рассказал им о случившемся. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали ему первую помощь, а затем он был доставлен вертолётом в больницу РАМБАМ в Хайфе. Там врачи прооперировали Натана Атайю, и в настоящий момент его ранения оцениваются как средней степени тяжести.

Подозреваемый в убийстве был задержан менее чем через час в плантациях неподалеку от дома.

Отмечается, что с начала года шесть детей стали жертвами убийств, предположительно совершенных родителями. 1 января в горящей квартире в Иерусалиме были обнаружены тела женщины и четырех ее дочерей. Самому младшему ребенку всего два года, двум старшим девочкам было по 12 лет, среднему ребенку было 7 лет. Полиция полагает, что женщина задушила детей и покончила с собой.

4 января в квартире на улице Хативат Голани в Акко было обнаружено тело шестилетнего мальчика. На земле возле дома было найдено тело женщины примерно 35 лет, предположительно матери мальчика. Согласно одной из версий, женщина убила сына и покончила с собой.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2017 г.
В Мигдале найдены тела женщины и трех детей, задержан подозреваемый в убийстве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2017 г.
Опубликовано имя четвертого убитого в Мигдале
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2017 г.
Опубликованы имена женщины и двоих ее детей, убитых в Мигдале
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
В квартире в Акко обнаружены тела женщины и ребенка, подозрение на убийство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
Трагедия в Иерусалиме: экспертиза подтвердила факт удушения девочек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
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