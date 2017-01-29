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В Израиле

Нетаниягу: "Посольство США должно быть в Иерусалиме"

время публикации: 12:59 | последнее обновление: 13:02 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

В воскресенье, 29 января, открывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал вопрос о возможном переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Я хочу еще раз и со всей твердостью подчеркнуть, что наша позиция была и осталась неизменной - посольство США должно находиться в столице Израиля, в Иерусалиме, - сказал премьер-министр. – Я убежден, что со временем большинство дипломатических представительств в Израиле будут переведены в столицу".

28 января газета "Гаарец" опубликовала сообщение со ссылкой на главу миссии Республиканской партии США в Израиле Марка Целя, согласно которому процесс перевода американского посольства в Иерусалим замедлен по просьбе израильской стороны. По словам Целя, позиция Трампа осталась неизменной, и он по-прежнему заинтересован в переводе посольства в столицу Израиля, но он действует осторожно из-за опасений, которые были высказаны высокопоставленными израильскими чиновниками. Приближенные премьер-министра опровергли эту информацию, назвав ее "бредовой".

Выступая на заседании правительства, Биньямин Нетаниягу подтвердил, что 30 января будет вынесен на голосование Кнессета во втором и третьем чтении законопроект о легализации форпостов в Иудее и Самарии. "Этот законопроект упорядочит поселенческую деятельность и воспрепятствуем постоянным попыткам нанести ей ущерб", - добавил премьер-министр.

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