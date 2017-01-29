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В Израиле

Подан законопроект об увековечивании памяти раввина Овадьи Йосефа

время публикации: 17:48 | последнее обновление: 17:48 блог версия для печати фото
Подан законопроект об увековечивании памяти раввина Овадьи Йосефа

В министерскую комиссию по законодательству подан законопроект об увековечивании памяти духовного лидера и основателя партии ШАС, раввина Овадьи Йосефа. По информации сайта "Аруц-7", законопроект был разработан и подан депутатом от "Ликуда" Давидом Амсалемом.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что раввин Овадья Йосеф в течение многих десятилетий играл важную роль в жизни израильтян и особенно представителей из восточных общин, он также оставил свой след в общественной и политической жизни страны. Автор законопроекта напоминает, что Овадья Йосеф был заместителем главного раввина в Египте, главным сефардским раввином Израиля, судьей раввинатских судов Петах-Тиквы и Иерусалима, главным раввином Тель-Авива и Ришон ле-Циона.

Давид Амсалем в рамках своего законопроекта предлагает создать центр имени Овадьи Йосефа, под крышей которого будут находиться общинный центр, музей, посвященная сефардским евреям, а также исследовательский центр.

Если законопроект будет принят, то финансироваться строительство и работа центра будет из денег налогоплательщиков.

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