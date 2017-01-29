Прогноз погоды на 29 января: холодно, местами гололед, без осадков

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 29 января, температура воздуха немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, дожди прекратятся. В ночное время в горных районах местами гололед. Изморозь в низинах.

В Иерусалиме – 3-8 градусов, в Тель-Авиве – 5-13, в Хайфе – 3-11, в Эйлате – 7-18. В Беэр-Шеве – 2-11, в Мицпе-Рамоне – 1-9, на побережье Мертвого моря – 8-13, в Ашкелоне – 7-14, в Ариэле – 2-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 5-15, на Голанских высотах – 4-8.

Температура воды в Средиземном море – 17 градусов, высота волн – 80-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник – значительное повышение температуры, переменная облачность. Во вторник похолодает, временами дожди от севера до Негева, возобновится снегопад на Хермоне. В среду – без существенных изменений.