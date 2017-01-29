Либерман проголосовал против передачи главе МВД полномочий регулировать работу магазинов по субботам

Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман на состоявшемся утром 29 января заседании правительства проголосовал против передачи министру внутренних дел полномочий, позволяющих ему решать, какие бизнесы в Тель-Авиве будут работать в субботу, а какие - нет.

В ходе заседания глава партии НДИ заявил, что правительство совсем не случайно в течение двух последних лет не может решить данный вопрос, а Дери - это уже пятый политик, который за это время был назначен на пост главы МВД. Либерман также напомнил о том, комиссии генеральных директоров министерств так и не пришла к согласию по этому вопросу.

"Причина заключается в том, что существующее положение, касающееся работы магазинов по субботам, является отражением ситуации на местах и продиктовано реальными нуждами горожан. Изменение статус-кво нанесет ущерб большинству жителей Тель-Авива, которые не являются религиозными", - подчеркнул Авигдор Либерман.

Пресс-служба партии НДИ отмечает, что Авигдор Либерман был единственным министром, проголосовавшим против данной инициативы.