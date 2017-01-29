Генсек ООН: иерусалимский храм был иудейским

Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил в интервью израильской радиостанции "Решет Бет", что не сомневается: иерусалимский храм, разрушенный римлянами почти два тысячелетия назад, был иудейским. Гутерриш подчеркнул святость Иерусалима для иудаизма, христианства и ислама.

Это стало ответом на вопрос, в котором главу самой авторитетной международной организации попросили прокомментировать решение UNESCO, отрицающего связь еврейского народа с Храмовой горой в Иерусалиме.

Гутерриш сообщил, что является приверженцем принципа "Два государства для двух народов". В то же время он сказал, что не намерен инициировать переговоры между Израилем и Палестинской национальной администрацией. Генсек ООН обещал противодействовать дискриминации тех или иных государств.

В ноябре 2016 года Новоизбранный генеральный секретарь ООН написал представительнице ООП Ханан Ашрауи, что намерен добиваться урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств для двух народов.