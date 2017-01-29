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В Израиле

Десятки израильтян проводят акцию протеста возле посольства США в Тель-Авиве

время публикации: 18:01 | последнее обновление: 18:01 блог версия для печати фото
Десятки израильтян проводят акцию протеста возле посольства США в Тель-Авиве
Десятки израильтян проводят акцию протеста возле посольства США в Тель-Авиве
Десятки израильтян проводят акцию протеста возле посольства США в Тель-Авиве

Возле посольства США в Тель-Авиве проходит акция протеста против указа Дональда Трампа о запрете на взъезд для граждан семи мусульманских стран.

Радиостанция "Решет Бет" передает, что в пикете принимают участие десятки израильтян.

По данным "Решет Бет", акция протеста была организована Элиотом Гласенбергом, который считает, что евреи, предкам которых во время Холокоста многие страны отказали в предоставлении убежища, не могут молчать, когда ситуация повторяется в наши дни.

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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