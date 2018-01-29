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В Израиле

Обсуждение проблемы нелегалов привело к скандалу в Кнессете

время публикации: 12:30 | последнее обновление: 15:42 блог версия для печати фото
Тамар Зандберг и Амир Охана на заседании комиссии Кнессета по внутренним делам. 29 января 2018 года
Обсуждение проблемы нелегалов привело к скандалу в Кнессете
Обсуждение проблемы нелегалов привело к скандалу в Кнессете

В понедельник, 29 января, комиссия Кнессета по внутренним делам провела заседание, посвященное проблеме нелегалов в Израиле. Это заседание не предполагало принятия практических решений и созывалось лишь для того, чтобы обсудить запланированные шаги по депортации нелегалов из Израиля.

Первая часть заседания проводилась в помещении комиссии по внутренним делам, однако его пришлось прервать и перенести в более просторный зал, способный вместить десятки приглашенных общественных деятелей и лоббистов.

Как и следовало ожидать, заседание очень быстро превратилось в непрекращающуюся перепалку между сторонниками и противниками насильственной депортации. Глава комиссии Йоав Киш ("Ликуд") удалил из зала депутатов Мейрав Михаэли ("Сионистский лагерь"), Орена Хазана ("Ликуд"), а также депутатов от фракции МЕРЕЦ Михаль Розин, Исауи Фрейджа и Тамар Зандберг, которая крикнула покидая зад заседаний: "Вы друзья нацистов". Депутат Кнессета Амир Охана ("Ликуд") подал жалобу в комиссию Кнессета по этике на депутата Зандберг.

"Они не хотят решать проблему южного Тель-Авива, которая реально существует, – заявил корреспонденту NEWSru.co.il депутат Кнессета Фрейдж после того, как был удален из зала заседаний. – Десять лет "Ликуд" у власти и не сделал ничего для того, чтобы решить проблему жителей южного Тель-Авива и тех, кто ищет в Израиле убежища. Гораздо легче кидаться демагогическими лозунгами и подстрекать против левых. Это политика, а не поиск решения проблемы".



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