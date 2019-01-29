СМИ: Ганц и Яалон договорились о совместном участии в выборах

Партии ТЭЛЕМ и "Хосэн ле-Исраэль" пришли к соглашению о совместном участии в выборах в Кнессет 21-го созыва. Об этом сообщают израильские СМИ.

Официальный источник в партии "Хосэн ле-Исраэль" сообщил, что на переговорах достигнут прогресс. "Беседы продолжатся", - заявляют в окружении Бени Ганца.

В партии ТЭЛЕМ отказались как бы то ни было прокомментировать эту информацию.

Согласно опубликованной информации, партия ТЭЛЕМ получила три места в первой десятке совместного списка. Моше Яалон займет второе. Предположительно его партия получит также пятое и восьмое места, которые займут бывший советник премьер-министра Йоаз Хендель и бывший секретарь правительства Цви Хаузер.

Отмечается, что возможны дополнительные изменения в списке, если будет достигнуто соглашение с партией "Еш Атид" или к списку присоединится бывший начальник генерального штаба Габи Ашкенази.

Выступая на конференции Института по исследованию вопросов безопасности, Моше Яалон отказался подтвердить или опровергнуть информацию о достижении соглашения с Ганцем. "Давайте подождем еще немного, и все станет ясно", - сказал он.

В 20:00 ожидается выступление главы партии "Хосэн ле-Исраэль" Бени Ганца в "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве. Неизвестно, примет ли участие Моше Яалон в этом мероприятии, но ожидается, что часть 15-минутной речи Ганца будет посвящена созданию "партии генералов".

Глава партии "Авода" Ави Габай заявил, что он приветствует объединение партий Ганца и Яалона. "Сейчас они должны решить и ответить на простой вопрос: хотят ли они увековечить власть Нетаниягу или готовы объединить усилия для того, чтобы сменить власть", - сказал Габай.

В свою очередь, из партии ЦАЛАШ передали: "Когда в прошлый раз Ганц и Яалон действовали вместе, это закончилось 30 туннелями, которые вели из Газы на территорию Израиля. Ганц и Яалон – два хороших человека, которые являются архитекторами провальной концепции "ничьей" в военном противостоянии".





