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В Израиле

На территории "Шевах Мофет" проходит акция против переименования школы

время публикации: 10:39 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати фото
На территории "Шевах Мофет". 29 января 2019 года
На территории "Шевах Мофет". 29 января 2019 года
На территории "Шевах Мофет". 29 января 2019 года
ВСЕ ФОТО

Во вторник, 29 января, на территории известной тель-авивской школы "Шевах Мофет" проходит акция протеста против переноса и переименования этой школы. В манифестации участвуют примерно 100-150 человек, среди которых есть учащиеся этой школы и их родители.

Среди участников акции депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер и бывший гендиректор министерства алии и интеграции Алекс Кушнир.

О том, что, по решению мэрии Тель-Авива, школа "Шевах Мофет" будет перенесена в другой район, было известно несколько лет назад. Но накануне муниципальных выборов 2018 года мэр Тель-Авива Рон Хульдаи обещал, что название и традиции школы будут сохранены.

Однако, как сообщил редакции NEWSru.co.il координатор НДИ в Тель-Авиве Борис Шиндлер, после переноса на юг Тель-Авива, мэрия намерена переименовать школу в "Неве Офер" (по названию района, где она будет расположена) и фактически сделать ее обычной районной школой.

Осенью 2016 года муниципалитет Тель-Авива объявил, что изыскана территория, на которой планируется построить здание для новой школы "Шевах Мофет". Сообщалось, что здание будет построено на бульваре Бен Цви, на территории площадью девять дунамов. Стоимость проекта составляла 70 миллионов шекелей, финансирование взяли на себя муниципалитет и министерство просвещения. Здание будет передано в эксплуатацию в 2019 году, до тех пор занятия учеников "Шевах Мофет" продолжаются в старом здании.

"Шевах Мофет" – школа с научно-культурным уклоном или "фабрика отличников", как ее зачастую называли, многие годы считалась символом высокого качества образования. В этой школе преподавали учителя, ранее работавшие в физико-математических школах стран бывшего СССР, среди учеников было множество детей из русскоязычных семей. 1 июня 2001 года семь учеников "Шевах Мофет" погибли, десятки получили ранения в результате теракта-самоубийства около дискотеки "Дольфи" в Тель-Авиве (тогда погиб 21 человек, в их числе 20 несовершеннолетних, более 100 получили ранения).

В 2016 году мэрия Тель-Авива приняла решение о передаче здания школы "Шевах Мофет", где учились дети со всей страны, для нужд жителей южного Тель-Авива, прежде всего детей мигрантов, подпадающих под закон об обязательном школьном образовании. Тогда в муниципалитете утверждали, что в последние годы резко сократилась запись новых учеников в школу "Шевах Мофет", и потому вместе с образовательной сетью "Амаль" было принято решение использовать "Шевах Мофет" в качестве районной школы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2018 г.
Мэрия Тель-Авива демонтирует здание клуба "Дольфи", где в результате теракта погиб 21 человек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 ноября 2016 г.
В школе "Шевах Мофет" началась забастовка, инициированная родительским комитетом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 октября 2016 г.
Муниципалитет Тель-Авива изыскал территорию для школы "Шевах Мофет"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 сентября 2016 г.
Беннет: школа "Шевах Мофет" не будет закрыта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 сентября 2016 г.
На территории школы "Шевах Мофет" прошла акция протеста
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 31 августа 2016 г.
Руки прочь от "Шевах Мофет": акция протеста в Тель-Авиве. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2016 г.
Дискуссия о будущем школы "Шевах Мофет" привела к конфликту на заседании правительства
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 августа 2016 г.
Мэрия Тель-Авива подтвердила: школу "Шевах Мофет" планируется сделать районной





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