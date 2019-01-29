Депутат Ксения Светлова объявила о выходе из "А-Тнуа"

Во вторник, 29 января, депутат Кнессета Ксения Светлова объявила о выходе из партии "А-Тнуа". Она мотивировала свое решение тем, что партия и ее лидер Ципи Ливни, уделяют основное внимание вопросам внешней политики и безопасности.

"Когда я присоединилась к "Сионистскому лагерю", это была большая партия, имеющая силу и влияние во многих областях. Сейчас речь идет о партии в совершенно ином формате, и основное внимание уделяется вопросам внешней политики и безопасности. Мне не хватает социального аспекта в повестке дня движения", – говорится в сообщении Светловой.

Она добавила: "Я востоковед и арабист, внешнеполитические вопросы крайне важны для меня, но я пришла в Кнессет, чтобы представлять новых репатриантов, бороться с расизмом и за интеграцию. Во имя всего этого я смогу действовать и вне Кнессета".

Светлова не принимала участие в пресс-конференции Ципи Ливни, проходившей 29 января и посвященной открытию предвыборной кампании. Депутат сообщила Ливни о своем решении за час до пресс-конференции. "Я не собиралась вести себя по отношению к Ливни так, как повел себя Ави Габай, и хотела, чтобы она знала о моем уходе до пресс-конференции", – пояснила она в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il.

Ксения Светлова, бывшая обозреватель 9-го канала по арабским делам, была в Кнессете одну каденцию и являлась одним из активных депутатов в "Сионистском лагере".

В декабре 2018 года у Ксении Светловой родился третий ребенок.

"Мое решение зрело на протяжении нескольких недель. Я видела как формируется предвыборный кампейн партии, и ни одна из важных для меня тем, ни одна из идей, которые я пыталась продвигать, не находятся на повестке дня. Я перестала себя чувствовать комфортно в этой структуре", – сказала Ксения Светлова корреспонденту NEWSru.co.il.

Она добавила: "За четыре года я уяснила для себя, на каком низком месте находятся репатриантские интересы у тех, кто возглавлял "Сионистский лагерь" все это время, особенно с того момента, как лидером блока стал Ави Габай. Я чувствовала, что веду борьбу с ветряными мельницами. Но в большой партии была возможность действовать при поддержке других социально ориентированных депутатов. Сейчас, когда мы вернулись к состоянию маленькой партии, ничего нельзя продвигать без поддержки председателя. А Ливни ориентирована исключительно на вопросы внешней политики. Это легитимно, но мне стало некомфортно".

По словам Ксении Светловой, в последнее время отменялись встречи лидера "А-Тнуа" с русскоязычными избирателями. "Мне говорилось, что собрано мало людей, что 50 человек недостаточно для того чтобы приглашать Ципи Ливни. 1 февраля должна была состояться встреча с русскоязычными женщинами. Мне много раз говорили, что Ливни придет, а может не придет, что придет на 15 минут, а может быть на 20. Это просто неуважение. И такой эпизод очень характерен".

Ксения Светлова подчеркнула, что не ведет переговоры с другими партиями. "На протяжении всей каденции я получала разнообразные предложения, но стремилась к тому, чтобы быть максимально лояльной. Сейчас я не ищу новую партию для себя. Если будут предложения, то я их рассмотрю, если не будет – тоже хорошо, мне есть, чем заняться".

Наша собеседница добавила, что не думает о возвращении на телевидение.





