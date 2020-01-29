"Сделка века": политика, география, безопасность. Подробности

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу представили в Белом доме американский план ближневосточного урегулирования, именуемый также "сделкой века". Полный текст "сделки века" с картами и приложениями опубликован на официальном сайте Белого дома. Израильское правительство и лидер оппозиции Бени Ганц приветствовали проект соглашения, тогда как палестинская сторона выступила резко против американской "сделки".

Редакция NEWSru.co.il публикует основные идеи "сделки века" в сферах политики, географии и безопасности.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ "СДЕЛКИ ВЕКА"

Два государства для двух народов, обмен территориями

После выполнения ряда необходимых условий Палестинская автономия сможет создать суверенное Палестинское государство, которое будет занимать территорию, равную примерно той, которую в общей сложности занимали "Западный берег" и сектор Газы до 1967 года. Примерно 97% израильтян и 97% палестинских арабов останутся на территории своих государств. Это будет достигнуто с помощью территориального обмена. Жители арабских анклавов внутри Израиля и жители еврейских анклавов внутри Палестинского государства будут иметь возможность остаться в своих домах. Арабы, проживающие в этих анклавах, получат гражданство Палестинского государства и будут иметь доступ к "большой земле", который будет обязано им обеспечить государство Израиль.

Иорданская долина станет суверенной израильской территорией, однако сельскохозяйственные угодья, находящиеся под управлением палестинской администрации, в соответствии с соглашениями между Израилем и ПА, останутся под управлением их нынешних владельцев.

Помимо Иорданской долины, Израиль немедленно аннексирует все еврейские поселения Иудеи и Самарии. Речь идет о примерно 30-40% территории Иудеи и Самарии. При этом аннексированы будут не только крупные поселения, но и отдельные поселенческие анклавы, а также все дороги, к ним ведущие. Однако в ближайшие четыре года Израиль не имеет права расширять уже существующие поселения и строить новые.

Кроме того, в рамках "обмена территориями" арабское Палестинское государство, согласно предлагаемому плану, может получить земли так называемого "Треугольника" (как северного, так и южного). Речь идет об арабских деревнях на восточной границе: Кафр Кара, Арара, Бака-Джат, Умм аль-Фахм, Калансуа, Тайбе, Кафр-Касем, Тира, Кафр-Бара и Джальджулия.

В Палестинское государство могут также войти земли на юге Израиля, около границы с Египтом, которые будут соединены дорогой с сектором Газы.

Израиль сохраняет суверенитет над своими территориальными водами.

Рамалла получает четыре года на переговоры по "сделке века".

Иерусалим и Храмовая гора

Палестинское государство будет создано со столицей в "Восточном Иерусалиме". Имеются в виду арабские районы в муниципальной зоне Иерусалима, находящиеся за разделительным забором (Кафр-Акаб, лагеря беженцев Каландия и Шуафат). При этом Трамп и Нетаниягу подчеркивают, что Иерусалим останется единым и неделимым.

Жители арабских кварталов Иерусалима (так называемого Восточного Иерусалима, в который входят районы, находящиеся за пределами границы 1949 года) смогут, согласно документу, выбрать один из трех вариантов гражданства: стать гражданами Израиля, стать гражданами Палестинского государства или сохранить статус жителя, но не гражданина Израиля (именно этим статусом обладает большинство жителей арабских кварталов Иерусалима).

Храмовая гора сохранит статус-кво. Однако в документе подчеркивается, что людям всех религий будет позволено совершать на Храмовой горе религиозные обряды, "учитывая праздники, ритуалы и другие факторы каждой из религий". Что де-факто, очевидно, означает возможность для евреев молиться на Храмовой горе.

Безопасность и сектор Газы

Одна из основных идей "сделки века" заключается в том, чтобы Палестинское государство не имело возможности угрожать Израилю. Это условие значительно ограничивает суверенитет будущего Палестинского государства. В частности, оно будет демилитаризовано, и Израиль будет контролировать воздушное пространство к западу от реки Иордан.

Палестинское государство не должно будет развивать военную промышленность и технологии ни внутри страны, ни за ее пределами. Государство Израиль будет иметь право уничтожать любые объекты, ставящие под угрозу безопасность Израиля.

США не будут требовать от Израиля выполнения соглашения и вступление в переговоры с Рамаллой, если в палестинском правительстве будут состоять члены ХАМАСа, "Исламского джихада" или других террористических организаций. Этот пункт будет пересмотрен, если вышеупомянутые организации заявят о своем полном отказе от насилия и признании государства Израиль.

Если переговоры между Иерусалимом и Рамаллой приведут к подписанию мирного соглашения, Израиль будет должен выполнять свои обязательства только в том случае, если ПА будет полностью контролировать сектор Газы, террористические организации в секторе Газы будут разоружены и Газа будет полностью демилитаризована.

Проблема палестинских беженцев

Согласно "сделке века", Израиль не должен будет принять ни одного палестинского беженца. При этом в документе прописано, как и на каких условиях палестинских беженцев сможет принимать Палестинское государство.

Границы и пограничные пункты

Будет создана комиссия по контролю над пограничными переходами. В комиссию будут входить представители Израиля, Палестинского государства и США, а также представители Иордании и Египта. Соглашение ставит цель максимально уменьшить "видимый контроль Израиля" над КПП. В частности, пограничники на пропускных пунктах будут в штатском и без символики своих государств.

При этом все люди и товары, пересекающие границу, будут подлежать контролю израильской стороны. Израиль сохранит за собой право не допускать провоза любого товара, который, по мнению пограничников, может причинить ущерб государственной безопасности.

Морское и воздушное сообщение

Палестинское государство будет иметь право пользоваться портами Хайфы и Ашдода, а также Акабы, "не нарушая безопасность Израиля" и в соответствии с заключенными соглашениями между странами. Через пять лет после вступления соглашения в силу ПА будет иметь право построить у берегов Газы искусственный остров и открыть там порт и аэропорт для небольших самолетов. После этого ПА не будет пользоваться портами Израиля и Иордании.

Подробности об экономической составляющей "сделки века" будут опубликованы позже.





