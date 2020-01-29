Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Газы

В 21:09 сирена, предупреждающая о возможном ракетном или минометном обстреле, прозвучала в кибуце Кисуфим на границе с сектором Газа. Жители населенного пункта сообщили, что за сиреной последовали два взрыва.

Пока военные специалисты уточняли, что стало причиной срабатывания системы раннего предупреждения "Цева Адом", палестинские источники подтвердили факт обстрела израильской территории. По информации хамасовского "Палестинского информационного агентства", из сектора Газы в сторону Израиля была запущена как минимум одна ракета.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, по оценкам, из сектора Газы в сторону израильской территории были запущены три ракеты, две из которых упали на территории сектора.

Нет информации о пострадавших и причиненном ущербе.

В ночь на четверг ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы. Согласно сообщению армейской пресс-службы, атаке подверглись несколько объектов ХАМАСа в южной части сектора, в том числе подземный объект террористической инфраструктуры.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля и запуск воздушных шаров со взрывчатыми устройствами из сектора Газы, отметила пресс-служба ЦАХАЛа.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Январь. 6 ракет. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Пострадавших нет (по данным на 29 января).

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.