Возле дома юридического советника правительства прошли одновременно три митинга

Вечером в субботу, 29 июля, более тысячи человек провели демонстрацию на площади Горен в Петах-Тикве, неподалеку от дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Участники митинга протестовали против действий юридического советника правительства в ходе расследования подозрений в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Неподалеку от митингующих состоялась демонстрация жителей района Петах-Тиквы, где проживает Мандельблит. Они протестуют против еженедельных демонстраций. На небольшом отдалении проходил митинг активистов "Ликуда". Они скандировали лозунги в поддержку главы правительства.

Добавим, что вечером 29 июля несколько десятков активистов партии МЕРЕЦ провели демонстрацию возле дома главы правительственной коалиции Давида Битана в Ришон ле-Ционе. Митингующие протестовали против того, что они называют "коррумпированностью нынешней власти".