Военнослужащие конфисковали оружие в Самарии и задержали разыскиваемых

В ночь на субботу, 29 июля, военнослужащие окружной бригады "Эцион" совместно с силами полиции Израиля провели операцию в деревне Бейт Фаджар, неподалеку от Бейт Лехема.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в этой деревне проживал террорист, совершивший в минувшую пятницу нападение на военнослужащих на перекрестке Гуш Эцион.

Согласно опубликованной информации, в ходе операции были изъяты шесть автомобилей, принадлежащих семье террориста. Также в ночь на 29 июля бойцы окружной бригады "Эфраим" конфисковали неподалеку от Калькилии автоматическую винтовку m-4, а также большое количество боеприпасов. Все изъятое передано общей службе безопасности (ШАБАК).

В ходе оперативных мероприятий в Иудее и Самарии были задержаны двое разыскиваемых арабов. Они подозреваются в участии в массовых беспорядках, а также в насильственных действиях в отношении военнослужащих ЦАХАЛа и израильских граждан. Один из подозреваемых был задержан возле Калькилии, а второй в деревне Доха, в округе Эцион. Задержанные переданы для следствия в общую службу безопасности.