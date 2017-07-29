Задержан водитель, содержание алкоголя в крови которого превышало допустимую норму в 20 раз

В субботу вечером в пригороде Йерухама полиция остановила водителя, который, находясь за рулем автобуса, значительно превысил скорость, ударил припаркованный автомобиль и, невзирая на требования прижаться к обочине, продолжал движение.

Как выяснилось, водитель, 46-летний житель Йерухама, спешил развезти по домам рабочих после смены на одном из местных предприятий. При этом мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – содержание алкоголя в его крови превышало допустимую норму в 20 раз.