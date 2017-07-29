Похороны в Яффо; в город стянуты крупные силы полиции

В субботу, 29 июля, вечером, в Яффо прибыли сотни сотрудников полиции, так как в 20:00 здесь начались похороны Махди Альсади, 21-летнего местного жителя.

В ночь на субботу Альсади пытался скрыться на мотоцикле с места стрельбы, был тяжело ранен сотрудником полиции и умер в больнице.

За несколько часов до похорон в соцсетях появился призыв ко всем жителям Яффо принять участие в траурной церемонии и "показать полиции, как дорого стоит кровь Махди".

Напомним, беспорядки в Яффо начались в субботу, 29 июля, во второй половине дня. Десятки местных жителей, лица которых были закрыты платками, швыряли камни и жгли покрышки на улице Яфет и перекрестке Хадж Кахиль. Полиция задержала для допроса троих мужчин, подозреваемых в причастности к беспорядкам.

Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), начал проверку инцидента.

Полиция просит население воздержаться от посещения района Яффо, где в настоящее время продолжаются волнения. Транспортное сообщение между улицами Яфет и Баал Шем Тов перекрыто в северном направлении, между улицами Яфет и Эрлих – в южном, между улицами Шабтей Исраэль и Эрлих – в западном.