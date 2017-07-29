Стрельба в Яффо и драка в Нетании, ранены трое мужчин

В ночь на субботу, 29 июля, двое мужчин получили пулевые ранения в результате стрельбы на улице Маген Авраам в Яффо.

Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Обоим пострадавшим около 40 лет. Один из них, по оценке врачей, получил тяжелое ранение, второй – ранение средней тяжести.

Полиция приступила к расследованию этого инцидента. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Накануне поздно вечером на улице Гиора Йосефталь на Нетании мужчина примерно 30 лет получил тяжелое ножевое ранение в ходе драки. Пострадавшего доставили в городскую больницу "Ланиадо".