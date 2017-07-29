Жительницу Иерусалима возмутило поведение сына премьер-министра и его собаки

В пятницу, 28 июля, на странице в сети Facebook некой Талилы Амитай, в качестве места жительства которой указан Иерусалим, появилась фотография отходов жизнедеятельности Кайи, собаки, принадлежащей семье Биньямина и Сары Нетаниягу.

По словам Талилы, накануне вечером она встретила на площадке для выгула собак Кайю, которую сопровождали сын Нетаниягу, Яир, и охранник. Когда Талила попросила Яира убрать нечистоты за собакой, объяснив свое требование тем, что местные жители следят за чистотой площадки и даже собирают деньги на ее благоустройство, сын премьер-министра показал ей средний палец, а затем повернулся спиной и ушел.

По данным СМИ, собака появилась в доме семьи Нетаниягу в июле 2015 года по просьбе Авнера, младшего сына главы правительства.

Сам Биньямин Нетаниягу в социальной сети Facebook написал однажды так: "Кайя очень спокойная и нежная собака, которая легко вошла в нашу семью".





