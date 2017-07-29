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В Израиле

Полиция предупреждает: купаться в Средиземном море сегодня опасно

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:29 блог версия для печати фото
Полиция предупреждает: купаться в Средиземном море сегодня опасно

Полиция предупреждает, что сегодня, в субботу, 29 июля, купаться в Средиземном море опасно – высота волн достигает 90-130 см.

Граждан просят не купаться на пляжах, где не работают спасатели, а также не входить в воду без надувных матрасов и кругов, помогающих держаться на воде.

Яхтсменам и серфингистам рекомендовано входить в воду, только имея при себе мобильный телефон в водонепроницаемом чехле.

Напомним, согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 29 июля, температура воздуха немного понизится. Вечером – переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-40. В Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 18-31, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне – 27-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-37, на Голанских высотах – 20-32.

Температура воды в Средиземном море – 30-31 градус.

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Прогноз погоды на 29 июля: солнечно и жарко, понижение температуры







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