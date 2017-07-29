Полиция не пустила родственников террористов на Храмовую гору

В субботу утром семьи трех террористов из Умм эль-Фахма приехали в Иерусалим, чтобы "молиться в мечети Аль-Акса", сообщает палестинское агентство Maan. Однако сотрудники полиции Израиля не позволили им войти на Храмовую гору.

Напомним, трое террористов были похоронены в Умм эль-Фахме 27 июля. В церемонии похорон приняли тысячи жителей арабских населенных пунктов, а также лидеры северного крыла "Исламского движения" в Израиле. Участники церемонии похорон поднимали флаги ООП, стреляли в воздух и скандировали антиизраильские лозунги. Молитву на могилах террористов произнес глава северного крыла "Исламского движения" шейх Раед Салах. На могилах террористов написано "Здесь, в оккупированном Умм эль-Фахме, похоронены шахиды".

Теракт на Храмовой горе произошел 14 июля. Трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. В результате теракта погибли прапорщик Хаиль Сатауи (30), житель друзской деревни Мджар, и прапорщик Камиль Шанан (22) из друзской деревни Хорпиш. Оба полицейских служили в патрульном подразделении МАГАВ на Храмовой горе.





