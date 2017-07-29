Прогноз погоды на 29 июля: солнечно и жарко, понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 29 июля, температура воздуха немного понизится. Вечером – переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-40. В Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 18-31, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне – 27-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-37, на Голанских высотах – 20-32.

Температура воды в Средиземном море – 30-31 градус, высота волн – 90-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В воскресенье в горных районах – небольшое повышение температуры. В понедельник – дополнительное повышение температуры, в прибрежных районах – повышенная влажность. В среду – без изменений.