Полицейские застрелили одного из подозреваемых в стрельбе в Яффо

Пресс-служба полиции сообщила, что в ходе преследования подозреваемых в стрельбе, произошедшей в Яффо рано утром в субботу, 29 июля, сотрудники полиции применили табельное оружие.

В результате были ранены двое жителей Яффо в возрасте около 20 лет, пытавшихся скрыться на мотоциклах с места стрельбы. Один из них скончался в больнице, второй получил ранения средней степени тяжести.

Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), начал проверку инцидента.

Напомним, что ранее утром пулевые ранения в результате стрельбы на улице Маген Авраам в Яффо получили двое мужчин в возрасте около 40 лет. Один из них, по оценке врачей, получил тяжелое ранение, второй – ранение средней тяжести. Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Вольфсон" в Холоне.