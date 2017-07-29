Начались похороны жителя Яффо, застреленного полицейскими

Вечером в субботу, 29 июля, в Яффо проходят похороны застреленного полицейскими жителя Яффо Махди Альсади.

Тело Альсади было передано семье примерно в 21:50, а после 22:00 началась церемония похорон. На месте находятся сотни полицейских, обеспечивающих порядок.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля В ночь на субботу Альсади пытался скрыться на мотоцикле с места стрельбы, был тяжело ранен сотрудником полиции и умер в больнице. Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), начал проверку инцидента.

29 июля во второй половине дня в Яффо начались беспорядки. Десятки местных жителей, лица которых были закрыты платками, швыряли камни и жгли покрышки на улице Яфет и перекрестке Хадж Кахиль. Полиция задержала для допроса троих мужчин, подозреваемых в причастности к беспорядкам.

За несколько часов до похорон в соцсетях появился призыв ко всем жителям Яффо принять участие в траурной церемонии и "показать полиции, как дорого стоит кровь Махди".

Полиция просит население воздержаться от посещения района Яффо, где в настоящее время продолжаются волнения. Транспортное сообщение между улицами Яфет и Баал Шем Тов перекрыто в северном направлении, между улицами Яфет и Эрлих – в южном, между улицами Шабтей Исраэль и Эрлих – в западном.