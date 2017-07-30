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В Израиле

Журналист Второго канала ИТВ избит на похоронах в Яффо

время публикации: 29 июля 2017 г., 23:41 | последнее обновление: 00:06 блог версия для печати фото
Журналист Второго канала ИТВ избит на похоронах в Яффо

Сотрудник новостной редакции Второго канала ИТВ Гильад Шалмор поздно вечером в субботу, 29 июля, был избит на похоронах 21-летнего Махди Альсади из Яффо, застреленного полицейскими.

Журналиста, получившего легкие травмы, доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу Альсади пытался скрыться на мотоцикле с места стрельбы, был тяжело ранен сотрудником полиции и умер в больнице. Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), начал проверку инцидента.

29 июля во второй половине дня в Яффо начались беспорядки. Десятки местных жителей, лица которых были закрыты платками, швыряли камни и жгли покрышки на улице Яфет и перекрестке Хадж Кахиль. Полиция задержала для допроса троих мужчин, подозреваемых в причастности к беспорядкам.

За несколько часов до похорон в соцсетях появился призыв ко всем жителям Яффо принять участие в траурной церемонии и "показать полиции, как дорого стоит кровь Махди".

Полиция просит население воздержаться от посещения района Яффо, где в настоящее время продолжаются волнения. Транспортное сообщение между улицами Яфет и Баал Шем Тов перекрыто в северном направлении, между улицами Яфет и Эрлих – в южном, между улицами Шабтей Исраэль и Эрлих – в западном.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
Похороны в Яффо; в город стянуты крупные силы полиции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
Задержаны трое подозреваемых в причастности к беспорядкам в Яффо
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
В Яффо вспыхнули беспорядки, вызванные действиями полиции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
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