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В Израиле

ШАБАК предотвратил 19 терактов за две недели

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:55 блог версия для печати фото
ШАБАК предотвратил 19 терактов за две недели
Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман
ШАБАК предотвратил 19 терактов за две недели

За последние две недели общая служба безопасности и Армия обороны Израиля предотвратили 19 терактов в Иудее и Самарии, сообщают журналисты Ор Гелер и Рои Янковски.

В ШАБАКе отмечают резкий рост уровня брожения среди палестинцев и существенное увеличение количества предупреждений о терактах.

Данная информация была опубликовано на фоне острых нападок на организацию со стороны председателя коалиции депутата Кнессета Давида Битана ("Ликуд"), обвинившего руководство организации в трусости.

В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Битан прокомментировал заявление главы ШАБАК Надава Аргамана, заявившего что сотрудники служб безопасности хотят живыми вернуться домой.

Помимо обвинений в трусости, Битан также обвинил ШАБАК в том, что его специалисты не смогли предложить иную стратегию разрешения конфликтной ситуации вокруг Храмовой горы.

После этих высказываний Битана канцелярия главы правительства разослала во все израильские СМИ заявление, в котором осуждаются нападки на ШАБАК. "Общая служба безопасности – одна из лучших контрразведок в мире, являющаяся ведущей на фронтах борьбы с терроризмом. Благодаря многочисленным превентивным действиям ШАБАКа, за последние годы были спасены жизни многих израильтян.

Позиция ШАБАКа, представляемая политическому эшелону, основана на разведывательной информации, оценке и стратегическом анализе в различных сферах", - говорится в заявлении. Кроме того, пресс-служба сообщила, что премьер-министр Нетаниягу выразил свою поддержку главе ШАБАКа Надаву Аргаману и его подчиненным, и он не приемлет нападок на них.



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