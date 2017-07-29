ШАБАК предотвратил 19 терактов за две недели

За последние две недели общая служба безопасности и Армия обороны Израиля предотвратили 19 терактов в Иудее и Самарии, сообщают журналисты Ор Гелер и Рои Янковски.

В ШАБАКе отмечают резкий рост уровня брожения среди палестинцев и существенное увеличение количества предупреждений о терактах.

Данная информация была опубликовано на фоне острых нападок на организацию со стороны председателя коалиции депутата Кнессета Давида Битана ("Ликуд"), обвинившего руководство организации в трусости.

В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Битан прокомментировал заявление главы ШАБАК Надава Аргамана, заявившего что сотрудники служб безопасности хотят живыми вернуться домой.

Помимо обвинений в трусости, Битан также обвинил ШАБАК в том, что его специалисты не смогли предложить иную стратегию разрешения конфликтной ситуации вокруг Храмовой горы.

После этих высказываний Битана канцелярия главы правительства разослала во все израильские СМИ заявление, в котором осуждаются нападки на ШАБАК. "Общая служба безопасности – одна из лучших контрразведок в мире, являющаяся ведущей на фронтах борьбы с терроризмом. Благодаря многочисленным превентивным действиям ШАБАКа, за последние годы были спасены жизни многих израильтян.

Позиция ШАБАКа, представляемая политическому эшелону, основана на разведывательной информации, оценке и стратегическом анализе в различных сферах", - говорится в заявлении. Кроме того, пресс-служба сообщила, что премьер-министр Нетаниягу выразил свою поддержку главе ШАБАКа Надаву Аргаману и его подчиненным, и он не приемлет нападок на них.





