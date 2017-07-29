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В Яффо вспыхнули беспорядки, вызванные действиями полиции

время публикации: 15:48 | последнее обновление: 15:48 блог версия для печати фото
В Яффо вспыхнули беспорядки, вызванные действиями полиции

В субботу, 29 июля, во второй половине дня, вспыхнули беспорядки в Яффо. Десятки участников беспорядков, лица которых были закрыты платками, швыряли камни и жгли покрышки на улице Яфет и перекрестке Хадж Кахиль, сообщает Walla.

Беспорядки вспыхнули в ответ на действия полиции: в ночь на субботу 21-летний житель Яффо, пытавшийся скрыться на мотоцикле с места стрельбы, был тяжело ранен сотрудником полиции и умер в больнице.

Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), начал проверку инцидента.

Полиция просит население воздержаться от посещения района Яффо, где в настоящее время продолжаются волнения.

Напомним, что утром в субботу сообщалось о том, что пулевые ранения в результате стрельбы на улице Маген Авраам в Яффо получили двое мужчин в возрасте около 40 лет. Один из них, по оценке врачей, получил тяжелое ранение, второй – ранение средней тяжести. Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Вольфсон" в Холоне.

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