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В Израиле

Задержаны трое подозреваемых в причастности к беспорядкам в Яффо

время публикации: 18:38 | последнее обновление: 18:42 блог версия для печати фото
Задержаны трое подозреваемых в причастности к беспорядкам в Яффо

Полиция задержала для допроса троих мужчин, подозреваемых в причастности к беспорядкам в Яффо, сообщает Walla.

Напомним, беспорядки в Яффо начались в субботу, 29 июля, во второй половине дня. Десятки местных жителей, лица которых были закрыты платками, швыряли камни и жгли покрышки на улице Яфет и перекрестке Хадж Кахиль.

Беспорядки вспыхнули в ответ на действия полиции: в ночь на субботу 21-летний житель Яффо, пытавшийся скрыться на мотоцикле с места стрельбы, был тяжело ранен сотрудником полиции и умер в больнице.

Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), начал проверку инцидента.

Полиция просит население воздержаться от посещения района Яффо, где в настоящее время продолжаются волнения. Транспортное сообщение между улицами Яфет и Баал Шем Тов перекрыто в северном направлении, между улицами Яфет и Эрлих – в южном, между улицами Шабтей Исраэль и Эрлих – в западном.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
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Суббота, 29 июля 2017 г.
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