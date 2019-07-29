СМИ: канцелярия Нетаниягу ведет переговоры о визите Владимира Путина накануне выборов

По информации телеканала "Кешет" (12-я кнопка), канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу пытается организовать визит Владимира Путина в Израиль в ближайшее время.

Согласно данным телеканала, в Иерусалиме надеются, что президент России посетит Израиль до выборов в Кнессет 22-го созыва.

Официальной причиной визита станет участие Владимира Путина в открытии в Иерусалиме памятника погибшим в результате блокады Ленинграда.

О ведущихся переговорах сообщает также сайт "Аруц-7".

Официальные источники в Москве и Иерусалиме эту информацию не комментируют.

Отметим, что днем ранее в рамках предвыборной кампании на штабе партии "Ликуд" ("Мецудат Зеэв") были вывешаны плакаты Биньямина Нетаниягу с мировыми лидерами. В том числе гигантский плакат, на котором Биньямин Нетаниягу изображен с президентом РФ Владимиром Путиным. Кампания проходит под лозунгом: "Нетаниягу. Это другая лига".





