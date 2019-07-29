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В Израиле

Подозреваемый в убийстве на парковке в Рамле утверждает, что действовал в рамках самообороны

время публикации: 14:20 | последнее обновление: 16:41 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Рамле. 28 июля 2019 года

Житель Лода, задержанный по подозрению в убийстве жителя Рамле Офера Хасдаи, сообщил, что действовал в рамках самообороны.

Перед началом судебного заседания, в ходе которого рассматривается просьба полиции продлить срок его содержания под стражей, задержанный сообщил, что пытался защитить свою жену, которая подверглась нападению.

Однако эта версия вызывает сомнения следователей, поскольку подозреваемый совершил два выстрела. Как сообщает "Кан Бет", задержанный владел оружием на основании разрешения, выданного ему много лет назад. В прошлом он проживал в одном из населенных пунктов за пределами "зеленой черты", и тогда получил право на ношение оружия.

41-летний Офир Хасдай, приехал в торговый центр в Рамле с женой и тремя дочерьми. На заднем сидении находились: 9-летние двойняшки, одна из которых страдает тяжелым заболеванием и передвигается на инвалидном кресле, и годовалая девочка, также страдающая от редкого заболевания двигательной системы.

На парковке было два свободных места, но другой водитель опередил Офира и поставил автомобиль так, что занял оба места. Офир через окно обратился к супруге второго водителя и попросил выровнять машину так, чтобы он тоже смог припарковаться. Женщина в ответ нагрубила, завязалась перебранка. Женщина и Офир вышли из машин, и начали толкать друг друга.

Офир не рассчитал силу и толкнул женщину так, что она упала. Тогда из машины вышел супруг женщины, 74-летний житель Лода, и выстрелил в Офира. По словам свидетелей, будучи раненым Офир закричал: "Ты нормальный? Ты зачем стреляешь?". И тогда мужчина выстрелил еще раз, прямо в грудь Офиру. Приехавшие по вызову парамедики констатировали смерть мужчины.

Семья Офира Хасдаи обратилась к гражданам за помощью, так как вдова Офира и трое детей остались без средств к существованию. За 12 часов израильтяне пожертвовали семе Хасдаи более 130 тысяч шекелей.

Суд продлил срок задержания подозреваемого на семь дней.

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