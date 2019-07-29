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Полиция разыскивает того, кто опубликовал фото израильтянки под видом "британской туристки с Кипра"

время публикации: 18:56 | последнее обновление: 19:26 блог версия для печати фото
Полиция разыскивает того, кто опубликовал фото израильтянки под видом "британской туристки с Кипра"
Полиция разыскивает того, кто опубликовал фото израильтянки под видом "британской туристки с Кипра"
Полиция разыскивает того, кто опубликовал фото израильтянки под видом "британской туристки с Кипра"

Израильтянка, проживающая в одном из городов в центре Израиля, обнаружила свою фотографию в социальных сетях и мессенджере WhatsApp. Однако те, кто распространяют фото, утверждают, что она – британская туристка, из-за ложных обвинений которой на Кипре были задержаны 12 израильских подростков.

Девушка сообщила сайту "Мако" , что теперь она опасается выходить из дома.

Телеканал "Кешет" передал, что полиция Иерусалима разыскивает тех, кто распространяет фотографию девушки. В следственных органах отмечают, что найти этого человека (или людей) будет непросто, но он (или они) будет найден.

У полиции имеются имена пользователей интернета, которые "шарили" фотоснимок. Они надеются, проверив все цепочку, выйти на тех, кто первым выложил снимок.

Девушка говорит, что она намерена подать в суд на человека, которые нанес ей серьезную душевную травму.



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