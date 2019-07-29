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29 июля 2019 г.
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В Израиле

Рафи Перец уступил первое место в объединенном списке Айелет Шакед

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
Достигнуто соглашение между правыми партиями. Список возглавит Айелет Шакед
Достигнуто соглашение между правыми партиями. Список возглавит Айелет Шакед
Достигнуто соглашение между правыми партиями. Список возглавит Айелет Шакед

В понедельник, 29 июля, партии "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и "А-Ямин а-Хадаш" пришли к соглашению о совместном участии в выборах в Кнессет 22-го созыва.

Согласно опубликованной информации, объединенный список возглавит бывший министр юстиции Айелет Шакед, и "новые правые" будут иметь четыре из девяти мест в первой десятке.

Второе место займет Рафи Перец, третье - Бецалель Смотрич, четвертое - Нафтали Беннет.

Ожидается, что в первой десятке будет не менее четырех женщин.

Как стало известно NEWSru.co.il, список будет называться "Объединенные правые".

До закрытия предвыборных списков продолжатся переговоры с представителями "Оцма Иегудит" и других правых партий. В случае достижения соглашения, для представителей этих партий будет забронировано место в предвыборном списке на основании договоренностей, заключенных перед прошлыми выборами.

"Объединенные правые" обязались добиваться принятия расширенного "норвежского закона", что позволит ввести в Кнессет дополнительных депутатов в случае присоединения партии к правительству.

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