Рафи Перец уступил первое место в объединенном списке Айелет Шакед

В понедельник, 29 июля, партии "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и "А-Ямин а-Хадаш" пришли к соглашению о совместном участии в выборах в Кнессет 22-го созыва.

Согласно опубликованной информации, объединенный список возглавит бывший министр юстиции Айелет Шакед, и "новые правые" будут иметь четыре из девяти мест в первой десятке.

Второе место займет Рафи Перец, третье - Бецалель Смотрич, четвертое - Нафтали Беннет.

Ожидается, что в первой десятке будет не менее четырех женщин.

Как стало известно NEWSru.co.il, список будет называться "Объединенные правые".

До закрытия предвыборных списков продолжатся переговоры с представителями "Оцма Иегудит" и других правых партий. В случае достижения соглашения, для представителей этих партий будет забронировано место в предвыборном списке на основании договоренностей, заключенных перед прошлыми выборами.

"Объединенные правые" обязались добиваться принятия расширенного "норвежского закона", что позволит ввести в Кнессет дополнительных депутатов в случае присоединения партии к правительству.