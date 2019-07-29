Раскол в национальном лагере: правым грозит потеря четырех мандатов

В ночь на понедельник, 29 июля, безрезультатно завершились переговоры между лидерами "А-Ямин а-Хадаш" Айелет Шакед и Нафтали Беннетом и главой "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Рафи Перецом об условиях возможного формирования совместного списка. Встреча проходила в иерусалимской гостинице "Рамада Ренессанс" и началась после того, как Рафи Перец объявил, что отказывается от первого места в объединенном списке, уступая его Айелет Шакед.

В свою очередь, Перец выдвинул несколько условий, главными из которых являются представительство каждой партии в первой десятке, а также отношение к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. "Новые правые", отказавшиеся ранее от требования о паритетном списке, требуют четыре места из первых десяти. В "Ихуд Мифлагот а-Ямин" готовы предоставить лишь три.

В политических кругах полагают, что этот вопрос решаем, однако камнем преткновения остается позиция возможного единого списка по отношению к Биньямину Нетаниягу. В "Ихуд Мифлагот а-Ямин" требуют декларировать уже сейчас, что порекомендуют только Нетаниягу на пост премьер-министра, а в ходе предвыборной кампании воздержатся от нападок на "Ликуд". Беннет и Шакед отклоняют это требование.

Накануне служба новостей канала "Кешет" опубликовала отрывки аудиозаписи высказываний жены Рафи Переца, Михаль. Как следует из этих записей, Михаль Перец имеет большое влияние в том числе и на политические решения ее мужа. Она настаивала на том, чтобы раввин Перец не соглашался уступить первое место в объединенном списке Айелет Шакед и не объединялся с "Новыми правыми". По словам Михаль Перец, если Биньямин Нетаниягу создаст правительство национального единства с "Кахоль Лаван", то он сделает все, чтобы оставить Беннета и Шакед за его пределами.

Несмотря на разногласия, в политических кругах убеждены, чтто "А-Ямин а-Хадаш" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" придут к соглашению о создании единого списка. Однако это не решает проблему возможной потери голосов правыми партиями. В настоящий момент партия "Оцма Иегудит" не является частью переговорного процесса. Накануне сообщалось, что она близка к подписанию соглашения с партией "Ноам" о совместном участии в выборах. Партия "Ноам", созданная последователями раввина Тау, представляет небольшое направление в крайне консервативной среде религиозного сионизма. По оценкам в политических кругах, ее потенциал составляет не более 15.000 тысяч голосов. Партия "Оцма Иегудит" набирает примерно два мандата, и союз с "Ноам" не помогает ей преодолеть электоральный барьер. Ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу предпринимает активные шаги для того, чтобы "Оцма Иегудит" присоединилась к "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Неизвестно продолжатся ли эти попытки, в случае создания единого блока при участии "Новых правых".

28 июля глава партии "Зеут" Моше Фейглин объявил, что его движение будет баллотироваться самостоятельно. "Тайное стало явным. Несмотря на то, что я принес на прошлых выборов больше голосов, чем Шакед и Беннет, и несмотря на то, что мы уже больше месяца протягиваем руку, предлагая союз, Айелет Шакед предпочла вести переговоры со всеми кроме партии "Зеут". Мы пойдем на выборы сами, и сделаем все, чтобы наш голос звучал в Кнессете 22-го созыва", - заявил Фепйглин. На выборах 9 апреля партия "Зеут" набрала чуть больше двух мандатов. Таким образом, в настоящий момент правый лагерь теряет примерно 4,5 мандата.

В свою очередь, на левом фланге продолжаются процессы объединения. Как сообщалось накануне, конференция партии МЕРЕЦ утвердила союз с "Исраэль демократит". Вечером 28 июля стало также известно, что партия БАЛАД возобновляет союз с ХАДАШ, РААМ и ТААЛ. Арабские партии вновь будут баллотироваться в рамках объединенного списка.