В Кирьят-Гате скончался 8-месячный малыш, оставленный с няней

Врачи больницы "Барзилай" сообщили в минздрав и полицию о смерти восьмимесячного малыша, доставленного в приемное отделение в критическом состоянии из Кирьят-Гата.

Известно, что перед госпитализацией ребенок находился у своей няни. Женщина утверждает, что не знает, что произошло с ребенком. По ее словам, когда она подошла к кроватке, малыш не дышал, и она вызвала ему "скорую".

Полиция расследует обстоятельства смерти ребенка, в настоящий момент основной версией является синдром внезапной младенческой смерти.

По данным министерства здравоохранения, на каждую тысячу родов в Израиле приходится 0,25% случаев внезапной детской смерти. В минздраве подчеркивают, что в странах Европы этот показатель составляет около 0,3%.