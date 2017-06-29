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В Израиле

В Кирьят-Гате скончался 8-месячный малыш, оставленный с няней

время публикации: 18:42 | последнее обновление: 19:02 блог версия для печати фото
В Кирьят-Гате скончался 8-месячный малыш, оставленный с няней

Врачи больницы "Барзилай" сообщили в минздрав и полицию о смерти восьмимесячного малыша, доставленного в приемное отделение в критическом состоянии из Кирьят-Гата.

Известно, что перед госпитализацией ребенок находился у своей няни. Женщина утверждает, что не знает, что произошло с ребенком. По ее словам, когда она подошла к кроватке, малыш не дышал, и она вызвала ему "скорую".

Полиция расследует обстоятельства смерти ребенка, в настоящий момент основной версией является синдром внезапной младенческой смерти.

По данным министерства здравоохранения, на каждую тысячу родов в Израиле приходится 0,25% случаев внезапной детской смерти. В минздраве подчеркивают, что в странах Европы этот показатель составляет около 0,3%.

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