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В Израиле

Серия ДТП на дорогах страны: два человека получили тяжелые травмы

время публикации: 16:57 | последнее обновление: 16:57 блог версия для печати фото
Серия ДТП на дорогах страны: два человека получили тяжелые травмы

На шоссе №38, недалеко от кибуца Цора, грузовой автомобиль сбил 25-летнего пешехода. Мужчина получил множественные травмы. Он был доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме в тяжелом состоянии. Врачи сообщили, что пациент погружен в состояние искусственной комы.

На шоссе №3, недалеко от Гедеры, 40-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в результате столкновения с легковым автомобилем. Он доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.

В обоих случаях обстоятельства ДТП расследует дорожная полиция.

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