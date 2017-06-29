Опубликованы уточненные данные о хакерской атаке на израильские больницы

Вечером 29 июня Национальный штаб по киберзащите опубликовал уточненные данные о хакерской атаке, которой прошлой ночью подверглись израильские больницы.

В сообщении говорится, что проверка, проведенная специалистами по кибербезопасности, показала, что из восьми больниц, были атакованы только две. При этом в результате "вирусной атаки" не была выведена из строя вся сеть учреждения, а пострадали считанные компьютеры. Ущерб от атаки оказался намного меньше, чем предполагалось ранее.

В сообщении подчеркивается, что в остальных случаях произошло ложное срабатывание системы компьютерной защиты.

Национальный штаб по киберзащите также сообщил, в результате действий злоумышленников не был нанесен ущерб и не была прервана работа медучреждений.



