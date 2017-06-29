29 июня 2017 г.
последняя новость: 13:42
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:36 ХАМАС: Израиль не пускает к заключенным родственников из сектора Газы
12:20 Опубликовано имя криминального авторитета, убитого в Ашкелоне
11:41 На въезде в Хеврон задержан араб, у которого при обыске был найден нож
11:40 Несколько израильских больниц подверглись хакерской атаке
11:31 Meet the Meat: в рамках акции против проституции у входа в Кнессет был открыт буфет с "женским мясом"
11:26 В детских садах и школах Израиля начинаются каникулы
10:17 Полиция допрашивает министра социального обеспечения Хаима Каца
09:19 "Байт Иегуди" продвигает закон о Иерусалиме вопреки возражениям Нетаниягу
08:55 Комиссия ШАБАС удовлетворила просьбу Ольмерта об условно-досрочном освобождении
08:24 Наплыв медуз угрожает работе крупнейшей электростанции Израиля. ВИДЕО
В Израиле

ХАМАС: Израиль не пускает к заключенным родственников из сектора Газы

время публикации: 13:36 | последнее обновление: 13:36 блог версия для печати

Руководство террористической организации ХАМАС утверждает, что Израиль распорядился не пускать в израильские тюрьмы родственников заключенных террористов.

По мнению ХАМАСа, израильские власти приняли это решение под давлением семей Адара Голдина и Орона Шауля, тела которых удерживает ХАМАС в секторе Газы.

Военнослужащие ЦАХАЛа Адар Голдин и Орон Шауль были признаны погибшими во время операции "Нерушимая скала".

Руководство ХАМАС опубликовало заявление, в котором говорится, что Израиль объявил войну против заключенных и что ХАМАС этого не допустит.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июня 2017 г.
Мать Орона Шауля не смогла прийти на совещание в Кнессете из-за плохого самочувствия
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 мая 2017 г.
HRW против ХАМАСа: "Удержанию гражданских лиц нет оправдания"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 апреля 2017 г.
ХАМАС усилил давление на родителей Адара Голдина и Орона Шауля, спев песню от их имени
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 апреля 2017 г.
Семья Адара Голдина требует лишить льгот заключенных террористов ХАМАСа







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 29 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017