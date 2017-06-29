ХАМАС: Израиль не пускает к заключенным родственников из сектора Газы

Руководство террористической организации ХАМАС утверждает, что Израиль распорядился не пускать в израильские тюрьмы родственников заключенных террористов.

По мнению ХАМАСа, израильские власти приняли это решение под давлением семей Адара Голдина и Орона Шауля, тела которых удерживает ХАМАС в секторе Газы.

Военнослужащие ЦАХАЛа Адар Голдин и Орон Шауль были признаны погибшими во время операции "Нерушимая скала".

Руководство ХАМАС опубликовало заявление, в котором говорится, что Израиль объявил войну против заключенных и что ХАМАС этого не допустит.