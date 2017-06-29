Биньямин Нетаниягу вылетит в Страсбург, чтобы присутствовать на похоронах Гельмута Коля

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что в пятницу, 30 июня, Биньямин Нетаниягу вылетит в Страсбург, где вместе с другими европейскими лидерами будет присутствовать на похоронах бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Нетаниягу вернется в Израиль в воскресенье, 1 июля. В связи с этим еженедельное заседание правительства переносится на утром понедельника, 2 июля.

Церемония прощания с Гельмутом Колем, в которой примут участие европейские лидеры, состоится в Страсбурге 1 июля. Согласно оставленному им завещанием, он будет похоронен в городе Шпайер. Похороны пройдут сразу после церемонии в Страсбурге.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в 16 июня в своем доме в Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Главной его заслугой считается воссоединение Западной и Восточной Германии.