29 июня 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:00 Биньямин Нетаниягу вылетит в Страсбург, чтобы присутствовать на похоронах Гельмута Коля
20:31 Опубликованы уточненные данные о хакерской атаке на израильские больницы
19:04 Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в серии ограблений банков
18:42 В Кирьят-Гате скончался 8-месячный малыш, оставленный с няней
18:23 В районе Бейт-Лехема разбился разведывательный мини-БПЛА ЦАХАЛа
16:57 Серия ДТП на дорогах страны: два человека получили тяжелые травмы
16:37 52-летний житель Иерусалима подозревается в изнасиловании сыновей
16:05 Предъявлено обвинение военнослужащему, задержанному за хищение оружия
15:45 Путеводитель по субботнему общественному транспорту в Израиле
15:21 Двухлетнюю девочку родители забыли на полтора часа в запертом автомобиле
В Израиле

Биньямин Нетаниягу вылетит в Страсбург, чтобы присутствовать на похоронах Гельмута Коля

время публикации: 21:00 | последнее обновление: 21:00 блог версия для печати

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что в пятницу, 30 июня, Биньямин Нетаниягу вылетит в Страсбург, где вместе с другими европейскими лидерами будет присутствовать на похоронах бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Нетаниягу вернется в Израиль в воскресенье, 1 июля. В связи с этим еженедельное заседание правительства переносится на утром понедельника, 2 июля.

Церемония прощания с Гельмутом Колем, в которой примут участие европейские лидеры, состоится в Страсбурге 1 июля. Согласно оставленному им завещанием, он будет похоронен в городе Шпайер. Похороны пройдут сразу после церемонии в Страсбурге.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в 16 июня в своем доме в Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Главной его заслугой считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 июня 2017 г.
Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 29 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017