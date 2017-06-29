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В Израиле

Опубликовано имя криминального авторитета, убитого в Ашкелоне

время публикации: 12:20 | последнее обновление: 12:20 блог версия для печати

В четверг, 29 июня, было разрешено к публикации имя молодого человека, который был убит в результате взрыва в Ашкелоне.

Это Таль Коркус, который в прошлом был известной фигурой в одном из преступных кланов на юге Израиля.

В прошлом году его бывшая жена Двора Хирш была застрелена на глазах трех детей в тот момент, когда находилась в машине.

Позднее Коркус получил статус государственного свидетеля.

Таль Коркус был убит в ночь на 27 июня на бульваре Дром Африка в Ашкелоне взорвался автомобиль.

Прибывшие на место полицейские и медики скорой помощи "Маген Давид Адом" обнаружили в горящей машине мужчину без признаков жизни.

После того как огонь был потушен, а мужчину извлекли из автомобиля, медики констатировали его смерть.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июня 2017 г.
В Ашкелоне взорвался автомобиль, погиб лидер преступной группировки







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Четверг, 29 июня 2017 г.
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