Либерман: "Мы не хотим быть теми, из-за кого развалится правое правительство"

В последние недели возникли коалиционные конфликты на почве нескольких инициатив ультраортодоксальных партий. За комментарием по этим вопросам редакция NEWSru.co.il обратилась к министру обороны и лидеру партии "Наш дом Израиль" Авигдору Либерману.

"Речь идет не об одной инициативе или законопроекте, а о ряде шагов, вызванных внутренними войнами внутри ультраортодоксального лагеря, – считает Авигдор Либерман. – В ШАС занервничали, так как активизировался Эли Ишай. В "Яадут а-Тора" Гафни и Лицман находятся под огнем критики со стороны раввина Ойербаха, считающего, что они попустительствуют призыву "харедим" в ЦАХАЛ. Сначала внезапно возникло требование полностью прекратить работы на железной дороге по шаббатам. Это требование возникло, несмотря на то, что все было согласовано, договоренность достигнута. Потом внезапно, вне повестки дня правительства, возникает вопрос об отмене компромисса о порядке молитвы у Стены плача. Причем этот компромисс разработал бывший секретарь правительства, нынешний юридический советник правительства Авихай Мандельблит, которого никто не заподозрит во враждебности к ортодоксам. Но "харедим" добиваются отмены компромисса, и делают они это, исходя исключительно из своих интересов".

"Не надо все валить на Америку, это наши внутренние дела и проблемы, и последствия проявляются здесь прежде, чем сказываются на отношениях с США. После этого возник законопроект о гиюре. Этот законопроект наносит удар не только по 350 тысячам репатриантов и более чем миллиону уже родившихся здесь. Он наносит удар по вполне ортодоксальным раввинам Ставу и Рискину, и тем не менее лидеры "Байт Иегуди" не голосуют против него", – отметил глава НДИ.

Либерман подчеркнул, что единственным министром, голосовавшим против этого законопроекта на заседании межминистерской комиссии по законодательству, была министр от НДИ Софа Ландвер, которая и подала апелляцию.

Авигдор Либерман назвал "чушью" публикации о том, что он не присутствовал на заседаниях, где был одобрен законопроект: "Имеется в виду не комиссия, а форум глав коалиционных партий. Там не проводится голосование, там идет обсуждение, которое "сливается" в прессу еще до того, как я успеваю выйти из комнаты. Я уже несколько месяцев не хожу на эти заседания, потому что не хочу участвовать в подобном. Это просто несерьезно".

Глава НДИ заявил, что его партия продолжает настаивать на утверждении законопроекта о предоставлении городским раввинам права на проведение гиюров. "Необходимо лишить главный раввинат монополии на проведение гиюров. Мы давно это предлагаем, но законопроект всякий раз заваливают. Складывается абсурдная ситуация – городские раввины имеют все полномочия в вопросах брака, похорон и прочего, но не могут утверждать гиюры", – сказал Либерман.

Отвечая на вопрос корреспондента NEWSru.co.il, глава НДИ заявил, что партия продолжает прилагать усилия к тому, чтобы не допустить утверждения закона: "В настоящий момент он заморожен на неделю. Мы постоянно поддерживаем контакт с канцелярией премьер-министра, я сегодня несколько раз беседовал с министром юстиции. Мы продолжим затягивать утверждение законопроекта и добиваться окончательной его отмены".

Авигдор Либерман отказался говорить о возможном выходе НДИ из правительства, если эти попытки не будут иметь успеха. "Мы не стремимся к развалу коалиции, поводов для этого всегда более чем достаточно, но мы не думаем, что такой шаг станет благом для русскоязычной общины, да и для всего государства, учитывая стоящие перед нами задачи и напряженность, которую мы видим на наших границах", – сказал Либерман.

Комментируя коалиционную ситуацию в целом, глава НДИ отметил: "Будущее коалиции во многом зависит от того, продолжат ли ультраортодоксы выдвигать новые требования. Мы не хотим быть теми, из-за кого развалится правое правительство. Если "харедим" хотят взять это на себя, пожалуйста, но мы на эту роль не готовы".

Он упомянул также утверждение законопроекта о "дарконах", назвав этот законопроект "серьезным достижением". Отвечая на вопрос о практической реализации этого закона, глава НДИ сказал: "Как всегда в таких случаях, возможны технические накладки, но в целом закон очень ясен: всякий, кто приехал два года назад в страну, может пойти получить "даркон"". Либерман добавил: "Неважно, есть у человека "лессе-пассе", заказал он его или нет, если репатриант подпадает под действие закона, он имеет право на получение "даркона"".

Авигдор Либерман отказался комментировать публикации, согласно которым, Израиль полностью прекратил доступ посетителей к террористам ХАМАС, находящимся в израильских тюрьмах. "Я полностью полагаюсь на израильские СМИ", – пошутил он. Осведомленные источники заявили редакции NEWSru.co.il: "Если такое решение принято, то, как можно догадаться, ему предшествовали серьезные обсуждения".





