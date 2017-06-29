Возле гробницы Рахели задержан араб, у которого был при обыске найден нож

В четверг, 29 июня, на пункте досмотра возле гробницы Рахели израильские пограничники задержали палестинского араба, мужчину примерно 20 лет, у которого при обыске был обнаружен нож.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что поведение мужчины показалось пограничникам подозрительным, и они попросили его подойти к пункту досмотра и выложить все из карманов. В это время мужчина попытался незаметно перепрятать под одеждой нож.

При задержании подозреваемый не оказал сопротивления.

Задержанный передан для допроса следователям Общей службы безопасности (ШАБАК).