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В Израиле

Возле гробницы Рахели задержан араб, у которого был при обыске найден нож

время публикации: 22:39 | последнее обновление: 22:39 блог версия для печати фото
Возле гробницы Рахели задержан араб, у которого был при обыске найден нож

В четверг, 29 июня, на пункте досмотра возле гробницы Рахели израильские пограничники задержали палестинского араба, мужчину примерно 20 лет, у которого при обыске был обнаружен нож.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что поведение мужчины показалось пограничникам подозрительным, и они попросили его подойти к пункту досмотра и выложить все из карманов. В это время мужчина попытался незаметно перепрятать под одеждой нож.

При задержании подозреваемый не оказал сопротивления.

Задержанный передан для допроса следователям Общей службы безопасности (ШАБАК).

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