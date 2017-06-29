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Meet the Meat: в рамках акции против проституции у входа в Кнессет был открыт буфет с "женским мясом"

время публикации: 11:31 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати фото
Мики Леви на акции "MEET the MEAT"
Акция "MEET the MEAT"
MEET the MEAT: в рамках акции против проституции у входа в Кнессет был открыт буфет с "женским мясом"
ВСЕ ФОТО

Активисты израильской организации "Штаб по борьбе с торговлей живым товаром и проституцией" при поддержке депутатов Кнессета провели 28 июня акцию под названием Meet the Meat ("Встреча с мясом"), в рамках которой у входа в Кнессет был установлен фургон с "женским мясом".

В меню передвижного буфета "Качественные сэндвичи с таким свежим мясом, что невозможно не кончить".

Под лозунгом "Женщины – это не товар" депутаты из разных партий, в том числе Шули Муалем ("Байт Иегуди"), Захава Гальон (МЕРЕЦ) и Мики Леви ("Еш Атид") призвали министра юстиции Айелет Шакед и других министров правительства принять законопроект о штрафовании клиентов публичных домов.

Согласно предложению, переданному в межминистерскую комиссию под руководством гендиректора министерства юстиции Эмми Пальмор, против постоянного клиента борделя может быть возбуждено уголовное дело.

Специалисты министерства соцобеспечения рекомендуют "закручивать гайки" постепенно. В случае первого задержания, полиция может ограничиться воспитательной беседой и предупреждением, либо – штрафом в размере более тысячи шекелей. При повторном задержании – размер штрафа удваивается, а самого "рецидивиста" могут заставить посещать лекции и семинары. При третьем задержании министерство социального обеспечения рекомендует возбуждать уголовное дело. Деньги, собранные в виде штрафов, планируется направить на программы реабилитации для женщин, вовлеченных ранее в секс-индустрию.



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