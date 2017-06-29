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В Израиле

В детских садах и школах Израиля начинаются каникулы

время публикации: 11:26 | последнее обновление: 11:26 блог версия для печати фото
В детских садах и школах Израиля начинаются каникулы

В пятницу, 30 июня, заканчивается учебный год в детских садах и начальных классах школ. Вместе с детьми на каникулы отправятся 130.000 педагогов, из них 17.000 воспитателей детских садов.

Десять дней назад начались каникулы 700 тысяч школьников, обучающихся в средних и старших классах.

В министерстве просвещения отмечают, что завершающийся учебный год характеризовался серией реформ, коснувшихся самых маленьких учеников. Так число учащихся в первых и вторых классах уменьшилось, не превышая 32-34 учащихся, открылись 477 новых вторых классов, а в будущем учебном году откроются 168 новых третьих классов.

В 5.112 детских садах добавилась вторая помощница воспитательницы в группах детей 3-4 лет. Это касалось групп, где более 30 детей.

В минувшем учебном году имела место дифференциация бюджет. Основное внимание уделяется периферии, куда переведены дополнительные бюджеты. Минпрос продолжил реализацию реформы по внедрению, так называемого, "углубленного обучения". В рамках этого проекта школьники проводили мини-исследования, готовили рефераты и представляли их в классах.

Во многих классах были заняты вторые учителя. Продолжается осуществление проектов "летних школ", получения учебников во временное пользование и иных.

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Четверг, 29 июня 2017 г.
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